Сейчас мужчина может видеть только правым глазом силуэты людей.

Украинский ветеран Владимир Губский, который родом из города Каменское Днепропетровской области, присоединился к ВСУ в первые дни полномасштабной войны. Он вместе со своим сыном служил в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде.

В этом году в апреле Владимир вез с побратимами дрова на позицию под Мирноградом, что в Донецкой области, однако неожиданно в машину что-то прилетело, в результате чего защитник потерял один глаз, а на другой почти не видит. Об этом сообщает Первое медицинское объединение Львова.

"Вспышка, дым - нас подбили. Я вылез из машины посмотреть где мы и что мы. Вышел и понял, что я ничего не вижу. Лица и глаза приняли лобовое стекло на себя - что у ребят, что у меня. Только водитель остался с одним глазом. Он нас и вытаскивал", - рассказал Губский.

Видео дня

Уже в Днепре врачи удалили у Владимира осколки стекла с лица и полностью забрали левый глаз, а в Одессе установили временный протез и пересадили роговицу на правый глаз, который очень сильно пострадал. На реабилитацию воин попал во Львов - в Центр UNBROKEN.

В центре Владимир пробыл почти 2 месяца, где учился заново ориентироваться в пространстве. Сейчас он может видеть сохраненным правым глазом только силуэты.

"Поэтому эрготерапевт учил пациента ходить с тростью и пользоваться телефоном с голосовым сопровождением. А Владимир добросовестно все выполнял и полностью отдавался занятиям", - добавили в медицинском объединении.

По словам мужчины, больше всего его мотивирует жена, ее поддержка и любовь дают ему силы и надежду.

"Моя жена - это мои крылья. Она меня поддерживает, а я не хочу упасть лицом в грязь. Руки целы, ноги целы, голова, сознание - все работает. Падать и говорить, что ты не видишь, и быть обузой для близких людей я не хочу. Сложно, но надежда есть", - отметил боец.

В объединении подчеркнули, что ветеран уже научился ориентироваться в темноте и смог стать самостоятельным в быту. Сейчас он дома и через несколько месяцев уже вернется снова на реабилитацию в центр. После этого Владимира ждут операции на правом глазу.

"Сейчас все время в темноте, но главное что у тебя в голове. Если ты хочешь жить дальше, ты будешь делать все возможное и невозможное, чтобы жить дальше. Чтобы быть обычным человеком. Жизнь продолжается!", - заверил мужчина.

Удары РФ по Украине - последние новости

Ранее глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что Россия задействовала артиллерию, чтобы убить женщину в области. По его словам, также пострадали двое мужчин и 78-летняя женщина, которая находится на амбулаторном лечении.

"Повреждены 2 многоквартирных, 13 частных домов. Один из них загорелся, пожар потушили. Изуродованы кафе, 7 хозяйственных построек, авто, газопроводы и линия электропередач", - отметил Лысак.

В то же время специалист по системам связи, РЭБ и радиоэлектронной разведки Сергей "Флеш" Бескрестнов показал, как дроны РФ коварно атакуют украинских бойцов на трассе. Он отметил, что россияне используют беспилотники на оптоволокне для "охоты" за жертвой из засады, и эта тактика наносит Силам обороны Украины много проблем.

"Дроны прячутся на трассах и перекрестках. Часто стоят на лесных дорогах в ожидании цели. Увидев технику, дрон взлетает и быстро атакует, оставляя мало времени на реакцию", - пояснил "Флеш".

Вас также могут заинтересовать новости: