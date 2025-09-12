Уже через месяц украинские зрители смогут посмотреть документальный фильм об этом невероятном путешествии.

9 октября 2025 года в украинский прокат выйдет документальный фильм "Второе дыхание" режиссера Марии Кондаковой. Он рассказывает историю пятерых украинских военных ветеранов, которые покорили знаменитую гору Килиманджаро в африканской Танзании – четверо из них имеют ампутации, поэтому поднимались на протезах.

В комментарии УНИАН совместно с дистрибьютором ленты Green Light Films ветераны-экстремалы поделились личными впечатлениями об этом путешествии.

Саша "Рагнар" Михов

"У меня много любимых фотографий, каждая напоминает о своем особом настроении. Но если выделить одну – это фото, сделанное около шести утра на высоте примерно 5600 метров. Солнце восходит из-под покрова густых облаков, и все вокруг становится теплым и ярким. Красота настолько впечатляет, что перехватывает дыхание, а сердце переполняет счастье. Позади уже осталось много сложного, рядом – люди, с которыми ты идешь, а впереди вершина, такая близкая и одновременно далекая. Сил почти нет, но ты их находишь. И спрашиваешь у всего мира вокруг: "А ты что там?", – отметил ветеран, отвечая на вопрос, какая фотография из похода лучше всего отражает этот опыт.

Видео дня

Оля "Высота" Егорова

"Восхождение – это не только маршрут и невероятные пейзажи. Это еще и обычный быт. На фото были бы мы – уставшие энтузиасты, которые наконец могут переодеться в чистое, поесть горячего, вдоволь напиться чаю, посмотреть фото за день и просто поспать. Эти закулисные моменты – одни из самых ценных", – ответила на тот же вопрос другая участница похода.

Влад "Шатя" Шатило

"Для меня это путешествие стало очередным испытанием. Это был огромный эмоциональный опыт борьбы с самим собой. Когда ты должен настроить голову так, чтобы идти дальше, несмотря на все аргументы внутри: "Остановись, ты и так уже доказал свою силу и выносливость". Но благодаря командному духу, царившему в нашей группе, мы подбадривали друг друга и шли вперед. В который раз убедился, насколько важны эти вещи и в социуме, и для меня лично. И еще раз доказал себе: я могу", – поделился впечатлением он.

Миша "Гризли" Матвеев

"Это момент, когда мы взошли на вершину и развернули флаг Украины. В ту минуту все слилось воедино: боль, усилия, вера, путь, который я прошел, и память о побратимах, которые отдали жизнь за свободу Украины", – так описал ветеран момент подъема, который он никогда не забудет.

Роман "Добряк" Колесник

"Я привез убеждение: никогда не сдаваться. Как бы не хватало кислорода, как бы не ломала горная болезнь, как бы непугали высота и тяжесть маршрута – главное идти до конца. И когда ты преодолеваешь этот отрезок, понимаешь: дело не только в восхождении, но и в жизни в целом. Проходишь путь – и доходишь до своей цели. Тогда чувствуешь, насколько ты живой и настоящий", – рассказал защитник, комментируя полученный во время путешествия опыт.

Напомним, картину снимали в Украине и Танзании, а одним из композиторов к ней выступил Евгений Филатов, также известный как The Maneken.

Вас также могут заинтересовать новости: