Россияне нанесли серию ударов по территории Днепропетровской области, в результате чего погиб человек и еще несколько получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Сергей Лысак, глава Днепропетровской областной военной администрации.

Он отметил, что в течение всего дня под вражескими атаками была Никопольщина. "Взрывы раздавались в райцентре, Марганецкой, Мировской, Покровской громадах. Враг бил беспилотниками и артиллерией", - отметил глава ОГА.

В результате ударов есть погибшая. Пострадали двое мужчин и 78-летняя женщина. Она находится на амбулаторном лечении.

"Повреждены 2 многоквартирных, 13 частных домов. Один из них загорелся, пожар потушили. Повреждены кафе, 7 хозяйственных построек, авто, газопроводы и линия электропередач", - сообщил Лысак.

Кроме того, по Межевской громаде Синельниковского района противник попал БпЛА. "Загорелись частный дом и здание, которое не эксплуатировалось. Огонь потушили", - отметил начальник ОВА.

Как сообщал УНИАН, ранее российские захватчики ударили по поселку Яровая Донецкой области. Россия сбросила управляемую авиационную бомбу на людей, которые получали пенсии.

Государственная службы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщала, что погибли 24 человека, а еще 19 получили ранения.

