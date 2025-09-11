Эта тактика россиян наносит немало проблем ВСУ, сообщил Бескрестнов.

Российские военные успешно используют дроны на оптоволокне для "охоты" за жертвой из засады, и эта тактика приносит Силам обороны Украины много проблем. Об этом рассказал специалист по системам связи, РЭБ и радиоэлектронной разведки Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем телеграм-канале.

Он опубликовал видео, на котором зафиксировано, как российские дроны на оптоволокне стоят в засаде, ожидая жертву.

"Это одна из тактик применения дронов на оптоволокне. Она успешна и приносит нам много проблем. Дроны прячутся на трассах и перекрестках. Часто стоят на лесных дорогах в ожидании цели. Увидев технику, дрон взлетает и быстро атакует, оставляя мало времени на реакцию", - пояснил "Флеш".

Он добавил, что уже стало практикой для украинских бойцов во время движения машины смотреть в разные стороны и быть готовыми или открыть огонь, или покинуть авто.

Российские дроны на войне

Как сообщал ранее УНИАН, Россия превращает "Шахеды" в FPV-дроны, в частности, она оснащает свои БпЛА mesh-модемами и курсовыми камерами. Еще в июле специалисты впервые заметили такие модемы на пенопластовых "Герберах", в августе такие случаи становились все чаще, а в начале сентября стало понятно, что это уже серийное решение, пояснил эксперт Сергей "Флеш".

Также недавно россияне показали новый дрон, на который установили автомат Калашникова. Беспилотник получил название "Арбалет" и позиционируется как универсальное средство для прикрытия колонн, штурма позиций и применения в качестве зенитного средства.

Военный аналитик, который ведет телеграмм-канал "Полковник ГШ", сообщил, что оккупанты специально оснастили дроны "Гербера" дополнительными топливными баками, чтобы те могли долететь до Польши. Чтобы сделать такой вывод, он проанализировал доступные в сети фотографии российских дронов, упавших на польской территории, и сравнил их с теми дронами, которые атаковали Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: