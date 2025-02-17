Отмена военного положения возможна тогда, когда исчезнут угрозы, пояснил Вениславский.

Достижение договоренностей между Украиной и Россией о прекращении огня не будет означать отмены военного положения. Такое заявление сделал член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский (фракция "Слуга народа") в эфире Радио Свобода.

"Прекращение огня не означает отмену военного положения. Отмена военного положения возможна тогда, когда исчезнут угрозы, предусмотренные законом о правовом режиме военного положения", – отметил он.

По словам Вениславского, временное прекращение огня не устраняет те угрозы, которые привели к введению правового режима военного положения. При этом он добавил, что сроки возможной отмены военного положения зависят, в частности, от отвода российских войск, гарантий безопасности и результатов переговоров.

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"Это же не означает, что Россия отвела свои войска с временно оккупированных территорий или свои средства поражения, которые могут наносить удары по Украине. Учитывая психическое состояние Путина, я думаю, мы можем ожидать любого развития событий. Поэтому без гарантий того, что это приведет к долговременному миру, я не думаю, что военное положение может быть отменено", – подчеркнул Вениславский.

Военное положение в Украине

22 февраля 2022 года, когда Россия осуществила полномасштабное вторжение, на территории Украины было введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация. С тех пор их срок действия продлевался.

Так, 5 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал два закона, которыми до 9 мая продлено военное положение и всеобщая мобилизация. Эти законы Верховная Рада Украины приняла 15 января 2025 года.

Это было уже 14-е голосование за продление режима военного положения и всеобщей мобилизации в Украине с начала полномасштабного вторжения России.

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