Отмечается, что это точно должно произойти после окончания войны, но некоторые ограничения нужно пересмотреть уже сейчас.

Украине нужно обдумать изменения в регулировании военного времени, отметил гендиректор Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров о разширении (NEAR) Герт Ян Копман на конференции о вступлении Украины в ЕС.

"Очевидно, Украина вернется к конституционной нормальности после того, как война завершится и военное положение отменят. Но я действительно советую вам уже сейчас изучить необходимость и пропорциональность тех ограничений военного положения, которые действуют сейчас. Детально изучить" – сказал он, передает "Европейская правда".

По его словам, введение военного положения изменило ряд ранее действующих демократических процедур. Однако Копман не поделился конкретикой в контексте того, что именно необходимо отрегулировать.

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Что известно о военном положении в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что Зеленский продлил военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине еще на три месяца — до 9 мая. "За" проголосовали 315 народных депутатов.

Кроме того, в Раде рассказали, когда отменят военное положение и проведут выборы в Украине. В частности, сообщается, что должны быть устранены сами угрозы, которые будут угрожать нашей безопасности, безопасности украинцев.

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