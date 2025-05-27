Среди прочего, новое законодательство будет признавать результаты неформального образования на украинском языке, которое дети получают за рубежом.

Ожидается, что впервые за историю независимости Украина официально признает статус и деятельность украинских образовательных центров за рубежом. Как отметила заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук в своем Telegram-канале, по состоянию на сегодня за рубежом находятся сотни тысяч украинских детей.

Она отметила, что вопрос образования таких детей неоднократно поднимался во время встреч президента с украинскими общинами в разных странах мира.

Также Верещук напомнила, что в феврале Верховная Рада Украины приняла изменения в Закон "О полном общем среднем образовании", которые закрепляют право каждого ребенка на признание результатов его обучения за рубежом. Эти изменения вступят в силу 15 июня.

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В то же время до этого времени Кабинет министров должен принять постановление, которое будет определять порядок признания результатов такого обучения. Проект такого акта уже был разработан.

Среди прочего, новое законодательство будет признавать результаты неформального образования на украинском языке, которое дети получают за рубежом, в частности, в субботних и воскресных школах.

"Это впервые за историю нашей независимости, когда украинское государство официально признает статус и деятельность украинских образовательных центров за рубежом", - отметила Верещук.

Выезд детей за границу

Как сообщал УНИАН, согласно результатам исследования в сфере образования "Индекс будущего: профессиональные ожидания и развитие подростков в Украине", которое инициировала "Фонд Елены Зеленской", каждый четвертый украинский подросток рассматривает возможность миграции за границу в будущем.

Четыре основные причины желания эмиграции среди подростков - это большие возможности за рубежом (80%), желание увидеть мир (64%), высокое качество образования (39%) и факторы безопасности (38%).

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