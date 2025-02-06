Вопрос будет рассматриваться во время этой сессии парламента.

В Украине планируют существенно усилить ответственность за нарушение прав человека во время работы территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Об этом на брифинге заявил народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. По его словам, парламент будет реагировать на нарушения прав человека, которые, "хоть и не являются массовыми, но имеют место и вызывают широкий общественный резонанс":

"Уже есть реакция комитета, Минобороны, Генштаба на случаи, когда нарушаются права человека во время деятельности ТЦК и СП, прохождения военно-врачебной комиссии. На это направлен, по инициативе, кстати, начальника Генштаба, и наш комитет по правоохранительной деятельности присоединился, законопроект".

Он отметил, что в документе идет речь об усилении уголовной ответственности за нарушение порядка деятельности ТЦК и СП, должностных лиц ТЦК и СП, а также военно-врачебных комиссий.

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"Если они, например, дадут ложное заключение о состоянии здоровья, о пригодности или непригодности военнослужащего к военной службе, то уголовная ответственность будет существенно усилена", - сказал Вениславский.

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