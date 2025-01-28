Если закон примут, то за незаконную мобилизацию гражданина, или наоборот за незаконное освобождение от нее, должностные лица теперь будут нести уголовную ответственность.

В Верховной Раде Украины предлагают ввести уголовную ответственность для работников ТЦК и военно-врачебных комиссий за нарушение порядка призыва граждан на военную службу и нарушение порядка проведения медицинского осмотра. Соответствующий законопроект под номером 12442 уже внесен на рассмотрение парламента.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что им предусматривается уголовная ответственность для двух категорий должностных лиц:

председателей и членов военно-врачебных комиссий за умышленное нарушение порядка проведения медицинского осмотра (военно-врачебной экспертизы);

должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки за нарушение порядка призыва граждан на военную службу.

Так, законопроектом в Уголовный кодекс Украины вносятся две новые статьи.

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Первая из них предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти для работников военно-врачебных комиссий. Такое наказание будет применяться, если чиновник умышленно нарушил порядок проведения медосмотра, и вследствие этого гражданин, который не подлежит призыву на военную службу по состоянию здоровья, был мобилизован. Или же наоборот, если в результате нарушения порядка медосмотра от призыва освободили человека, который должен был бы служить.

При отягчающих обстоятельствах (повторное совершение, или совершение группой лиц по предварительному сговору, или совершение в условиях особого периода, кроме военного положения) это правонарушение наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

Если же эти действия совершены в условиях военного положения, предлагается наказывать лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

Вторая статья касается военных должностных лиц, проще говоря, работников ТЦК, которые нарушили порядок призыва гражданина на военную службу, в результате чего был призван гражданин, который в соответствии с законом не подлежит такому призыву, или наоборот, если вопреки закону гражданина освободили от призыва. За такое нарушение должностному лицу грозит служебное ограничение на срок до двух лет или содержание в дисциплинарном батальоне на тот же срок, или лишение свободы на срок до пяти лет.

За те же действия, совершенные в условиях особого периода, кроме военного положения, законопроектом предлагается наказывать лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

Если преступление совершено в условиях военного положения, наказывать предлагают лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как сообщалось, ранее в интервью УНИАН Федор Вениславский, член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, рассказал, что в парламенте на сегодня нет законопроекта, который бы предусматривал инициативу по приобщению к армии молодых людей в возрасте 18-25 лет, которые сейчас не подпадают под мобилизацию.

В то же время, по его словам, есть наработки в комитете о дополнительных стимулах и поощрениях, в том числе и финансовых, но "все упирается в нехватку бюджетных средств".

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