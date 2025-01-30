По словам военного, такие мобилизованные только забирают ресурсы армии.

Через пополнение от ТЦК в ВСУ попадают люди с серьезными болезнями, расстройствами и зависимостями, которые зря тратят ресурсы государства и армии.

Об этом заявил военный ВСУ, доброволец спецподразделения "Гром", политолог Кирилл Сазонов в эфире Ранок.LIVE. "Пополнение, которое ТЦК присылает, иногда вызывает очень много вопросов у нас. Ты едешь на пополнение, смотришь кого тебе предлагают. А кого ты там возьмешь? Ну на самом деле кто-то явный наркоман, кто-то "аватар", его заносить надо в автобус. Кто-то больной, и он пришел сюда с кучей документов, чтобы сразу из части пойти с ними в госпиталь, и его через полгода спишут. Зачем он здесь нужен?" - сказал Сазонов.

Он подчеркнул, что мобилизация таких граждан является большим бременем на бюджет страны. К тому же, обеспечивать военного так или иначе нужно, даже если его вскоре спишут.

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"Его надо привести, где-то поселить, все время кормить, платить ему заработную плату, обеспечить формой, брониками, автоматами, тратить на него время, силы, ресурсы, делопроизводитель заполняет на него кучу бумаг. То есть, куча людей занимается его обслуживанием, а он придет сюда, пойдет на госпиталь и через полгода его спишут. Или он не может протрезветь, или безнадежно болен. Зачем нам такие нужны? Он не будет бойцом", - пояснил военный.

Работа ТЦК

В Верховной Раде предлагают ввести уголовную ответственность для работников ТЦК и военно-врачебных комиссий за нарушение порядка призыва граждан на военную службу и нарушение порядка проведения медицинского осмотра. Соответствующий законопроект под номером 12442 уже внесен на рассмотрение парламента.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что предусматривается уголовная ответственность для двух категорий должностных лиц: председателей и членов военно-врачебных комиссий за умышленное нарушение порядка проведения медицинского осмотра (военно-врачебной экспертизы); должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки за нарушение порядка призыва граждан на военную службу.

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