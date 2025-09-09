Отмечается, что новый формат будет иметь свои риски.

В Украине могут изменить формат проведения Национального мультипредметного теста(НМТ). В 2026 году его могут разделить на два дня.

Как сказала во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко, технически это можно реализовать. Однако новая модель также будет иметь свои риски.

"Двухсменная модель оценивания имеет свои риски, в том числе и продолжительность воздушных тревог, которая будет заставлять вторую смену иметь большие риски не начать тестирование, если во время первой смены была долговременная тревога", – пояснила она.

Проблемной сдача НМТ за два дня может быть также для поступающих с прифронтовых территорий и тех, кто будет сдавать его за рубежом, ведь в экзаменационный центр приезжать придется дважды.

Вакуленко при этом согласилась с тем, что проведение НМТ за один день является изнурительным для подавляющего большинства абитуриентов.

Если новую модель сдачи экзаменов таки примут, с этим решением должны сразу ознакомить поступающих и УЦОКО, чтобы была возможность подготовиться к проведению НМТ в этом формате.

НМТ в Украине

Как известно, Национальный мультипредметный тест был введен в качестве альтернативы внешнему независимому оцениванию (ВНО) после начала полномасштабной войны в Украине.

В рамках НМТ абитуриенты сдают все экзамены за 1 день, а не по одному, как было раньше. При чем довоенный формат общегосударственных вступительных экзаменов предусматривал, что вся страна сдавала один предмет в один день.

Кроме того, сейчас экзамены сдаются на компьютерах, а не на бумажных бланках, как в случае с ВНО.

