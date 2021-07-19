Захватчик заложников в Луцке утверждает, что прочувствовал человечность президента.

Террорист Максим Кривош, который год назад захватил в Луцке 13 заложников, признается - в любом случае отпустил бы их всех до наступления полной темноты.

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью УНИАН:

У правоохранителей руки чесались, я это понимал. Есть такая вещь как тепловизор, который не мог быть использован, пока автобус стоял, нагретый солнцем.

Кривош утверждает, что почти все его требования - в том числе объявить террористами руководство страны, судей, Верховной Рады и церквей - были риторическими.

Единственное реальное требование было к президенту Владимиру Зеленскому - призвать всех смотреть фильм "Земляне".

Как известно, глава государства лично участвовал в переговорах с захватчиком. Кривош утверждает, что в общении почувствовал человечность Зеленского.

На "ты" он первый перешел, я - уже потом. Он начал с того, что по некоторым лицам в моем списке он согласен. Потом сказал, что согласен выполнить мое требование.

Причем террорист утвеждает, что у них с президентом был уговор - если Зеленский выполнит его требование, то он сразу отпустит троих заложников, а через полчаса после этого - десять остальных. Кривош подчеркивает, что это была его личная инициатива.

Что известно о луцком террористе?

21 июля 2020 года вооруженный Кривош захватил в Луцке рейсовый автобус с 12 пассажирами и водителем. Около 22:00 он освободил всех заложников и сдался силовикам.

Оказалось, что он был дважды судим и состоял на психиатрическом учете.

Сейчас его дело рассматривает суд, а сам он находится в СИЗО. Кривошу вменяют целый "букет" уголовных правонарушений: захват заложников, совершение теракта, заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности, незаконное обращение с оружием, принуждение работника транспорта к невыполнению своих служебных обязанностей и незаконное завладение транспортным средством, посягательство на жизнь правоохранителей.

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Автор: Станислав Кожемякин