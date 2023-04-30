На место приехали правоохранители, которые зафиксировали вызов, как "конфликт".

В Броварах Киевской области отказались обслуживать клиентку магазина одежды на украинском языке. Свое нежелание сотрудники мотивировали тем, что они русскоговорящие.

О скандале сообщил общественный деятель Константин Андриюк. На опубликованном видео клиентка спрашивает женщину в магазине на территории торгового центра "МаркМолл": "Вы отказываетесь следовать закону Украины о языке?". Та в ответ заявила: "Отказываюсь". Свое нежелание женщина мотивировала тем, что она "русскоязычная".

Клиентка вызвала на место инцидента полицию. Правоохранители записали ситуацию, как "конфликт". По словам девушки, свидетельство о регистрации ФЛП сотрудники предъявить отказались. Кассового аппарата в магазине нет, а чеки покупательнице не предоставили.

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"Заявление в полицию планирую написать завтра или на днях", - заявила возмущенная клиентка.

Языковые скандалы в Украине

В Государственном налоговом университете в Ирпене преподавательница отказалась вести лекцию на украинском языке. Она "разрешила" студентке, которая сделала замечание, не ходить на свои пары.

Боевой медик Александр Одарченко рассказал, как во время реабилитации в Буковеле его послал бизнесмен из Черкасс Александр Фатула. Конфликт случился на языковой почве. Позже последний принес свои извинения.

Участница программы "СуперМама" и победительница проекта "Від пацанки до панянки" Ирина Слюнько в середине марта заявила, что училась в "русской школе" и всегда будет разговаривать на языке страны-террориста.

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