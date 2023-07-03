Охранник в магазине "Конфискат" отказался говорить с покупателем на украинском языке.

В Деснянском районе Киева в магазине "Конфискат" охранник общался на русском языке с клиентом. На просьбу перейти на украинский язык охранник ответил, что "Киев – русскоязычный город".

"Киев, станция метро "Лесная". Магазин "Конфискат", улица Академика Кухаря, 8. Охранник магазина утверждает, что Киев – русскоязычный город, на замечания не реагировал, а продолжал нарушать закон о языке", - сообщил активист Демьян Ганул в своих соцсетях.

На опубликованном видео можно увидеть, как охранник после своего заявления не реагировал на замечания, а только отвечал "хорошо". Не известно, какова была реакция руководства магазина на действия охранника.

Языковые скандалы в Украине

В одесском "Эпицентре" женщина начала кричать, что Украина должна быть частью Российской Федерации. Таким образом она отреагировала на человека, который обратился к ней на украинском языке.

Еще раньше в Броварах в магазине отказались обслуживать клиентку на украинском языке. Свое нежелание сотрудники мотивировали тем, что они русскоязычные.

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