Название Запорожья "может касаться российской имперской политики", говорят в комиссии по стандартам государственного языка.

Переименовать 1400 городов и сел предложила Национальная комиссия по стандартам государственного языка вчера вечером. Среди самых неожиданных предложений – возможное переименование города Запорожье.

Еще одно резонансное предложение на переименование - город Бровары Киевской области. Действительно ли с Запорожьем и Броварами что-то не так, ответил самый известный учитель Украины и языковед Александр Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1".

"Что касается Броваров, то до 1919 года город и назывался "Броварі". Вот смотрите, "перукар" во множественном числе "перукарі", "кобзар" во множественном числе - "кобзарі". Аналогично "бровар" - "броварі". В советские времена переименовали город, изменив окончание на -"и", чтобы звучало в русском языке", - говорит языковед.

А вот что касается Запорожья, Авраменко надеется, что никаких изменений не произойдет, ведь это историческое древнее название, оно образовано по типичной словообразовательной украинской модели: "за порогами" - "Запоріжжя", "за лісами" - "Залісся". Учитель добавил, что целесообразность переименования еще надо научно обосновать.

Переименование Запорожья

Как сообщалось, вскоре Запорожье может получить новое название в связи с рекомендацией Нацкомиссии по стандартам государственного языка, которая внесла город в перечень тех названий поселков и городов, которые не соответствуют лексическим нормам украинского языка. Всего в этом списке 1400 наименований.

Запорожье хотят переименовать согласно закону "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

Вас также могут заинтересовать новости: