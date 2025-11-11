Адвокат напомнила, что сейчас существует два типа ответственности за уклонение от мобилизации.

В Украине во время мобилизации за неявку по повестке предусмотрены штрафы, а в случае неявки по боевой повестке - уголовная ответственность. Адвокат АБ "Романа Сацыка" Мария Ганина в комментарии "РБК-Украина" рассказала, возможно ли смягчение наказания для нарушителей после завершения войны.

Какое наказание за уклонение от мобилизации

Адвокат напомнила, что сейчас существует два типа ответственности за уклонение от мобилизации. Административная ответственность закреплена статьей 210-1 КУоАП "Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации". Она предусматривает административную ответственность в особый период в виде штрафа от 17 000 до 25 500 гривень.

"Однако КУоАП дополнен статьей 279-9, согласно которой в случае совершения правонарушений по статьям 210 и 210-1 КУоАП, но не позднее дня рассмотрения дела о таком админправонарушении, лицо может обратиться в ТЦК и СП с заявлением о признании вины в данном правонарушении, где указывается согласие на привлечение к административной ответственности и неоспаривание допущенного нарушения. При таких обстоятельствах должна быть применена скидка в 50% от суммы штрафа", - добавила Ганина.

Адвокат отметил, что уголовная ответственность закреплена статьей 336 Уголовного кодекса Украины - Уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов. Она напомнила, что в особый период нарушение наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Могут ли смягчить наказание после завершения войны

Ганина поделилась, что даже сейчас суд может принять решение о назначении более мягкого наказания, чем предусмотрено законом или об освобождении от отбывания наказания с испытанием. Она считает, что после отмены военного положения могут быть внесены изменения в законодательство.

"Вряд ли будут закрываться исполнительные производства, которые уже открыты на основаниях постановлений о привлечении к админответственности. Но возможно активное закрытие по делам об админправонарушениях по основанию истечения сроков на привлечение в отношении тех дел, по которым еще не вынесено решение о наложении штрафа", - заявила адвокат.

Говоря об уголовных делах, Ганина сказала журналистам, что, вероятнее всего, после войны будет так называемая "амнистия" или другие изменения в законодательство, которые облегчат ответственность по статье 336 Уголовного кодекса Украины.

Кто из мужчин старшего возраста не подлежит призыву

Ранее УНИАН рассказывал про особенности призыва мужчин в возрасте от 50 лет. Мобилизации подлежат военнообязанные до 60 лет - то есть, мобилизация 50-летних, как и мобилизация 55+, проводится на общих основаниях. Эта возрастная категория должна проходить военно-врачебную комиссию и являться по повестке в ТЦК.

Возраст сам по себе не является определяющим фактором. Все зависит от состояния здоровья военнослужащего, наличия или отсутствия военной специальности у человека и потребностей конкретных подразделений.

Тем не менее, некоторые особенности в призыве 50-летних и старше все же есть. В этом возрасте не направляют служить в штурмовые подразделения или на передовую - обычно таких мобилизованных ждут в частях обеспечения, хотя это и не является правилом.

