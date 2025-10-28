Он также ответил на вопрос о повышении зарплат военным.

Повесток будут выписывать больше в дальнейшем, поскольку у ТЦК расширится база по военнообязанным. Об этом сказал народный депутат от фракции "Слуга народа", член комитета ВР по нацбезопасности и обороне Руслан Горбенко в интервью "Телеграфу".

"Повесток будут выписывать больше, ведь информация появится в полном объеме, особенно по регистрации ПИН. Поэтому я думаю, что у ТЦК будет полная база", - сообщил Горбенко.

Однако нардеп отметил, что есть проблема другая - найти этих людей. "Кто-то выехал за границу, кто-то забронирован, или почему-то получил инвалидность в 25 лет. Каждую ситуацию следует разбирать индивидуально", - пояснил он.

Народный избранник считает, что надо увеличивать численность состава ТЦК за счет демобилизованных.

"Кроме того, [демобилизованные] военные всегда спрашивают: а почему они не могут быть полицейскими? Человек провоевал три года и хочет остаться работать в секторе безопасности и обороны, например в МВД. А те ребята [в структуре МВД], которые имеют бронь, пойдут [воевать]. И здесь есть предложения от депутатов и военных, чтобы в будущем на ответственные должности назначали участников боевых действий", - сообщил Горбенко.

Он также ответил на вопрос о повышении зарплат военным. Горбенко напомнил, что в госбюджет на 2026 год уже проголосован в первом чтении.

"Там как раз была правка, чтобы дать задание правительству по увеличению денежного обеспечения сектора безопасности на будущий год. Посмотрим, сможет ли правительство найти средства ко второму чтению и из каких источников их брать... Мы видим уже прецедент, когда наши западные партнеры давали нам помощь в сумме 6 миллиардов евро, и эти деньги направлялись на выплату денежного обеспечения до конца 2025 года. То есть с 2022 года наши партнеры отказывались финансировать армию, а сейчас они начали уже это делать. Поэтому если будут удачные переговоры, то источник будет", - сказал депутат.

Как сообщал УНИАН, Украина ведет переговоры о направлении помощи международных партнеров на финансирование Сил обороны, в частности, для повышения заработных плат военнослужащих.

В июле Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обратится к европейским лидерам с просьбой профинансировать повышение зарплат военным, чтобы привлечь больше добровольцев в армию.

