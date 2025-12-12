По словам Либановой, Украина перестанет существовать как государство, если России удастся ее захватить.

Для Украины война с Россией является экзистенциальной, однако для россиян - нет. Об этом заявила директор Института демографии НАН Украины Элла Либанова в интервью "Новини.LIVE".

По ее словам, РФ нужна Украина для того, чтобы затянуть ее вместе с другими советскими республиками в новый формат.

"Если они нас не затянут, как страна, как государство, Россия не перестанет существовать. Как империя - да, россияне не станут империей. Хотя, они и сейчас империя, если честно, ее остатки. Но такую империю, как россияне хотят, без Украины не восстановят. А мы, если они нас затянут, перестанем существовать, как государство", - отметила Либанова.

Демограф считает, что единственным путем для Украины является отвоевание своей независимости.

"Сражайтесь за свою независимость, сражайтесь везде. И, возможно, на информационном поле битва является самой сложной, потому что гибридная война является информационной. Это война, когда информация искажается", - добавила она.

Либанова подчеркнула, что если Украина упадет, то упадет и Европа.

"Боюсь, что Европа сейчас не готова к войне, но через 2-3 года это изменится", - подытожила эксперт.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте призвал альянс готовиться к масштабной войне с РФ. По его словам, страны-члены НАТО являются "следующей целью России".

"Я опасаюсь, что слишком многие спокойно самоуспокаиваются. Слишком многие не чувствуют неотложности ситуации и слишком многие верят, что время на нашей стороне. Это не так. Время действовать настало именно сейчас", - предупредил Рютте.

В то же время The New York Times писал, что Европа не знает, как остановить войну в Украине без помощи США. Журналисты отметили, что Европа должна готовиться к ведению войны самостоятельно, ведь поддержка со стороны США под вопросом.

"Украина является линией обороны Европы против России, но мы не до конца понимаем, что это означает и во что это обойдется. Российские активы абсолютно необходимы Украине, чтобы продолжать борьбу и изменить расчеты России. Мы должны пойти на высокий риск или заплатить высокую цену позже", - отметила журналистам директор по Северной Европе Атлантического совета Анна Висландер.

