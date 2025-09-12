Оно будет отмечаться ежегодно 12 сентября.

В Украине теперь будет отмечаться День войск радиоэлектронной борьбы. Об этом говорится в соответствующем указе президента Украины №679/2025, опубликованном на сайте главы государства.

Так, этим указом президент постановляет установить в Украине День войск радиоэлектронной борьбы, который будут отмечать ежегодно 12 сентября.

Отмечается, что это делается с целью развития национальных военных традиций, учитывая роль войск радиоэлектронной борьбы в обеспечении отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины, а также электромагнитного прикрытия объектов критической инфраструктуры государства. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Видео дня

Праздники в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об установлении 27 мая Днем Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. В ССО отметили, что в этот день 2014 года воины полков спецназначения, будущих ССО, вместе с побратимами из других составляющих Сил обороны провели операцию по освобождению от вражеских войск нового терминала Донецкого аэропорта и установили флаг Украины. Ранее День ССО в Украине отмечали 29 июля.

Также мы писали, что в 2025 году 5 октября в Украине будет отмечаться День учителя. В Украине этот праздник начали официально отмечать 29 лет назад. По случаю торжества школьники вручают своему классному руководителю приятные презенты. Это могут быть цветы, конфеты или книжка. Некоторые учителя вместо подарков просят перечислить деньги на нужды украинской армии.

Вас также могут заинтересовать новости: