В этот день в 2014 году Силы обороны провели операцию по освобождению нового терминала Донецкого аэропорта от вражеских войск и установили флаг Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об установлении 27 мая Днем Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Соответствующий указ №346/2025 от 26 мая обнародован на сайте Офиса президента.

"Чествуя мужество и героизм воинов Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, проявленные в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также с целью начала новых военных традиций постановляю: Установить в Украине День Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, который отмечать ежегодно 27 мая", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Видео дня

ССО в Telegram подчеркнули, что в этот день 2014 года воины полков спецназначения, будущих ССО, вместе с собратьями из других составляющих Сил обороны провели операцию по освобождению нового терминала Донецкого аэропорта от вражеских войск и установили флаг Украины.

Напомним, ранее День Сил специальных операций ВСУ в Украине отмечали 29 июля.

Новые праздники в Украине

Как сообщал УНИАН, в Украине 21 мая будет отмечаться День межнационального согласия и культурного разнообразия.

В частности, соответствующий указ президент подписал в конце декабря 2024 года. Отмечание такого дня предполагается с целью укрепления единства и согласия украинского народа, утверждения украинской национальной и гражданской идентичности, содействие свободному развитию культурного разнообразия коренных народов и национальных меньшинств (сообществ) Украины, засвидетельствование уважения к их вкладу в отстаивание государственного суверенитета и независимости Украины, в вооруженную борьбу с государством-агрессором.

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