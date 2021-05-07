Местные активисты называют такие действия властей невежеством и заигрыванием с электоратом.

Власти села Ракитное под Киевом восстановили советский памятник, но после огласки в сети быстро перекрасили его в государственные цвета.

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5 мая местные жители заметили возле стелы группу коммунальщиков, которые щетками красили ее в цвета георгиевской ленты. Посередине разместили пятиконечную звезду с надписью "Великая отечественная война".

Свое возмущение люди выразили публикациями в социальных сетях.

Огласка заставила чиновников оперативно решать проблему с памятником. И уже 6 мая были закрашены серп и молот.

Позже в тот же день стелу перекрасили в желто-голубой цвет, демонтировав звезду.

Местные активисты называют такие действия властей невежеством и заигрыванием с электоратом. Секретарь сельского совета Ракитного Юрий Шимченко в комментарии телеканала СТБ сообщил, что на месте советского знака хотят сделать общепринятый красный мак.

Декоммунизация в Украине

В мае 2015 года в Украине началась декоммунизация – процесс избавления от советской идеологии. В рамках закона под запретом оказалась вся советская символика, а населенные пункты, названные в честь «красных» деятелей, были переименованы.

В июле 2019 года КСУ подтвердил конституционность закона. Тогда авторы решения отметили тождества коммунистического и нацистского режимов, поскольку оба отрицали существование независимой Украины и преследовали ее сторонников.

«Красную звезду, перекрещенные серп и молот и другие символы коммунистического режима несколько десятилетий подряд широко использовали антиукраинские силы для распространения атмосферы страха, ненависти и агрессии, для отрицание права Украинского народа на собственное независимое государство», – говорилось в документе решения.

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Автор: Яна Ставская