В начале полномасштабного вторжения в области было 54 церковные общины, связанные с УПЦ МП.

Львовская область стала первой в Украине, где больше не осталось ни одной зарегистрированной религиозной общины Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Сегодня исторический день для Львовской области - регион очистился от религиозных общин, которые подчиняются Московскому патриархату. Область стала первой в Украине, где больше нет ни одной зарегистрированной религиозной общины РПЦвУ", - отметил чиновник.

По его информации, до начала агрессии России против Украины в 2014 году на Львовщине было 66 религиозных общин Московского патриархата. По состоянию на 24 февраля 2022 года их было 54.

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Также он добавил, что за время полномасштабного вторжения 27 общин присоединились к Православной церкви Украины, а еще 27 прекратили свою деятельность по собственному наставлению.

Запрет УПЦ МП в Украине

20 августа Верховная Рада приняла законопроект о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в частности, связанных с РФ.

В тексте документа отмечалось, что он вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования, но кроме одного пункта. Согласно ему общины УПЦ МП будут иметь 9 месяцев на то, чтобы разорвать связи с Русской православной церковью.

Согласно недавнему опросу, проведенному Киевским международным институтом социологии (КМИС), абсолютное большинство украинцев (80%) поддерживают этот закон.

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