Президент поставил подпись под законом, который запрещает деятельность в Украине Русской православной церкви и религиозных организаций, аффилированных с ней.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Российской Федерацией.

Об этом говорится в карточке закона на сайте Верховной Рады Украины. Речь идет о законопроекте №8371, который запрещает деятельность в Украине Русской православной церкви и религиозных организаций, аффилированных с ней. Таким образом под запрет попала УПЦ МП.

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Запрет УПЦ МП в Украине

20 августа Верховная Рада приняла в целом доработанный законопроект №8371 о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в частности, связанных с РФ. Тогда за этот законопроект проголосовали 265 народных депутатов.

Бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что украинская власть "решила переплюнуть атеизм" советского периода. Вражеский чиновник назвал украинцев "неонацистами", "демонами" и "вурдалаками".

Стоит отметить, что представителей УПЦ МП в Украине не раз ловили на сотрудничестве с российской спецслужбой - Федеральной службой безопасности. В частности, они очерняли защитников нашей страны и "сливали" российской стороне необходимую ей информацию.

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