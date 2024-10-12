Пенсия в Украине рассчитывается индивидуально и зависит от многих факторов.

Пенсия для пожилых украинцев доступна или по старости, или по инвалидности - ранее УНИАН рассказывал, что выгоднее оформить и как. В этом материале разберемся, кто из граждан нашей страны может рассчитывать на более высокую пенсию, чем остальные.

Как начисляется государственная пенсия и кто имеет на нее право

Согласно постановлению Кабмина № 909 от 4 ноября 1993 года, государственная пенсия доступна некоторым работникам коммунальных и государственных учреждений. Кроме места работы учитывается и стаж - 35 лет для мужчин и 30 для женщин.

Государственная пенсия может быть оформлена, если украинец был или является работником:

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школы-клиники;

детского дома;

общеобразовательной школы;

дошкольного учебного заведения всех типов;

внешкольного учебного заведения;

военного общеобразовательного учреждения;

библиотеки (для библиотекарей и заведующих);

контрольно-аналитической лаборатории;

музыкальной школы;

художественной школы;

детской воспитательной и воспитательно-трудовой колонии;

высшего учебного заведения І – ІІ уровней аккредитации и т. п.

Важно помнить, что пенсия в 10 окладов - реальный вариант только для тех, кто до оформления такой выплаты не получал никаких других пенсий.

Кроме того, на данный момент максимальная пенсия в Украине составляет 23 610 гривень, повышаться до 2027 года она не будет. В 2025-м году на нее могут рассчитывать:

научные работники;

народные депутаты;

госслужащие;

сотрудники местного самоуправления.

Максимальная пенсия размером в 23 610 гривень - это сумма самой пенсии и всех надбавок. Дополнительные выплаты возможны, только если у человека есть серьезные заслуги перед страной, тогда он может рассчитывать на другие вознаграждения.

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