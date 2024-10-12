Пенсия для пожилых украинцев доступна или по старости, или по инвалидности - ранее УНИАН рассказывал, что выгоднее оформить и как. В этом материале разберемся, кто из граждан нашей страны может рассчитывать на более высокую пенсию, чем остальные.
Как начисляется государственная пенсия и кто имеет на нее право
Согласно постановлению Кабмина № 909 от 4 ноября 1993 года, государственная пенсия доступна некоторым работникам коммунальных и государственных учреждений. Кроме места работы учитывается и стаж - 35 лет для мужчин и 30 для женщин.
Государственная пенсия может быть оформлена, если украинец был или является работником:
- школы-клиники;
- детского дома;
- общеобразовательной школы;
- дошкольного учебного заведения всех типов;
- внешкольного учебного заведения;
- военного общеобразовательного учреждения;
- библиотеки (для библиотекарей и заведующих);
- контрольно-аналитической лаборатории;
- музыкальной школы;
- художественной школы;
- детской воспитательной и воспитательно-трудовой колонии;
- высшего учебного заведения І – ІІ уровней аккредитации и т. п.
Важно помнить, что пенсия в 10 окладов - реальный вариант только для тех, кто до оформления такой выплаты не получал никаких других пенсий.
Кроме того, на данный момент максимальная пенсия в Украине составляет 23 610 гривень, повышаться до 2027 года она не будет. В 2025-м году на нее могут рассчитывать:
- научные работники;
- народные депутаты;
- госслужащие;
- сотрудники местного самоуправления.
Максимальная пенсия размером в 23 610 гривень - это сумма самой пенсии и всех надбавок. Дополнительные выплаты возможны, только если у человека есть серьезные заслуги перед страной, тогда он может рассчитывать на другие вознаграждения.