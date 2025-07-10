По словам президента, нужна коалиция с четким лидерством стран и компаний, которые могут возглавить и привести за собой других.

Для восстановления Украины нужен подход в стиле "Плана Маршалла" и коалиция с четким лидерством. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время открытия Конференции по вопросам восстановления Украины URC 2025 сегодня в Риме.

"Мы знаем, что Россия уничтожила и мы знаем, что потребуется, чтобы отстроить Украину, украинских людей, наши жизни. Систематический подход нужен, коалиция с четким лидерством стран и компаний, которые могут возглавить и привести за собой других. И нам также нужен четкий план восстановления", - сказал глава государства.

Он напомнил о роли, которую "План Маршалла" сыграл в восстановлении и трансформации Европы.

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"Вот почему Европа наслаждалась миром и экономическим ростом в течение так многих декад. И сейчас у нас есть реальная возможность зажечь новую волну прогресса. Нам нужен подход в стиле "Плана Маршалла", и мы должны развить его вместе", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, мы должны остановить российские дроны и ракеты. Для этого нужно больше поставок ПВО, больше инвестиций в дроны-перехватчики, системы ПВО и ракеты.

"Я призываю всех наших партнеров увеличивайте свои инвестиции. В то время, как Россия наращивает свои атаки по Украине, у нас не может быть недостатка финансирования для производства дронов", - отметил президент.

Кроме того, он добавил, что Украина имеет одни из самых развитых в мире дроновых технологий, как для наступления, так и для обороны.

"И мы готовы поделиться этой экспертизой и этими технологиями с нашими партнерами. Украина нуждается в инвестициях. Вы нуждаетесь в навыках, вы нуждаетесь в технологии. Все, что мы строим сейчас, чтобы защищать Украину, также будет помогать защищать вас. Я благодарен всем странам, которые являются частью коалиции, которые поддерживают оборону Украины. Мы создали действительно эффективную коалицию дронов. И вы видите, как дроны помогают нам удерживать передовую и бить по российской военной инфраструктуре глубоко внутри России. Мы также имеем крепкую авиационную коалицию. Спасибо всем ее членам. Украина получила и развивает современную боевую авиацию", - заверил Зеленский.

План Маршалла - что известно

Это программа экономической помощи государствам Европы после Второй мировой войны. Ее выдвинул госсекретарь США Джордж К. Маршалл в 1947 году, а действовать она начала в 1948 году.

План реконструкции был разработан на встрече европейских стран летом 1947 года. Такая помощь была предложена СССР и его спутникам, однако ее отклонил тогдашний диктатор Иосиф Сталин.

Уже 3 апреля 1948 года Конгресс США утвердил план и вступил в силу после того же дня, когда его подписал президент Гарри Трумэн. Такая программа помощи предоставлялась в течение четырех лет. Во время нее было передано около 13 млрд долларов (ок. 123 млрд долларов после инфляции) в виде технической и экономической помощи, чтобы поддержать восстановление экономики стран Европы, которые присоединились к Организации европейского экономического сотрудничества (ОЕЭС).

Обстрелы РФ

Как сообщал УНИАН, этой ночью Россия нанесла массированный комбинированный удар, который длился почти десять часов. Враг использовал 18 ракет, среди которых и баллистические, и около 400 ударных дронов, из которых почти 200 - "шахеды". Зеленский в Telegram заявил, что главная цель атаки - Киев и область, также под ударами были Черниговская, Сумская, Полтавская, Кировоградская и Харьковская области.

Президент подчеркнул, что это очевидное наращивание террора Россией, потому что каждую ночь фиксируется сотни "шахедов", постоянные удары, массированные атаки против украинских городов. Также Зеленский пообещал жесткий ответ на такой удар.

"Это означает, что требуется ускорение. Нужно быть быстрее с санкциями и давить на Россию так, чтобы они чувствовали последствия своего террора. Партнерам надо быть быстрее с инвестициями в производство оружия и развитием технологий", - сказал он.

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