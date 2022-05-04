Действия Путина способствовали "дерусификации" украинского общества, констатируют социологи.

Абсолютное большинство украинцев - 87% - не сожалеют о распаде Советского Союза.

Об этом говорится в данных опроса, проведенного в конце апреля, социологической группой "Рейтинг".

Это самый низкий показатель ностальгии по распадом СССР за всю историю наблюдений, хотя последние 10 лет он заметно снижался, сообщает "Рейтинг".

Социологи заключают, что в украинском обществе прошла "декоммунизация" и "дерусификация", поскольку российская пропаганда использует в войне против Украины именно советскую символику и спекулирует на "общем" историческом прошлом.

Кроме того, состоялась переоценка отношения украинцев ко Дню Победы 9 мая. В 2022 году для 36% респондентов праздник перешел к "пережиткам прошлого" и для 23% к "обыденности".

"Победный" символизм 9 мая сменился на "мемориальный". На сегодня для 80% опрошенных это День памяти и только для 15% - день Победы.

В то же время 78% респондентов высоко оценивают вклад украинского народа в победу над нацизмом, а 67% убеждены, что именно Украина внесла наибольший вклад в победу над гитлеровской Германией.

По мнению чиновников США и Запада, Путин может официально объявить войну Украине уже 9 мая, что позволит полноценно мобилизовать российские резервные силы во время их попытки завоевать восточную и южную Украину.

В то же время глава Луганской ОВА Сергей Гайдай спрогнозировал усиление обстрелов региона со стороны русских войск в тот день.

На праздничный парад в Москве не будет ни одного иностранного лидера, даже друга Путина, белорусского диктатора Александра Лукашенко.

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