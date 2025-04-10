Этот экзамен вводится на фоне беспрецедентного всплеска набора 2023 года, когда желающих учиться на аспирантуре, преимущественно мужчин, вдруг стало в разы больше.

Кабинет министров Украины изменил правила подготовки для аспирантов и докторантов: с этого года для них предусмотрен обязательный экзамен по украинскому и иностранному языку на 3 курсе.

Заместитель министра образования Михаил Винницкий в эфире Ранок.LIVE прокомментировал нововведение, объяснив, что сейчас появилась потребность в определенной проверке, что такие люди действительно являются аспирантами, что они проходят образовательную составляющую в аспирантуре, что они пишут статьи, продолжают работать над своей диссертацией, что проводят исследования.

По его словам, для этого будет в текущем году общенациональный экзамен для тех, кто уже считается на 3-м году обучения.

Винницкий объяснил, что чем обусловлено нововведение:

"У нас была проблема, что в 2023 году особенно аспирантура оказалась неким прибежищем лиц, которые хотели обойти свой конституционный долг - возможности мобилизации. И у нас очень сильно увеличилось количество поступающих именно 2023 года мужского пола, которым 25+ лет. И если в 2024 и в 2025 годах введены уже общенациональные экзамены для поступления в аспирантуру и ограниченное количество для тех, кто только будут поступать, бюджетных мест, то в 2023 году у нас еще были контрактные места. И речь идет об очень-очень сильном всплеске - у нас в 2023 году 18 тысяч человек поступили в аспирантуру. Это беспрецедентно".

Для сравнения, по его словам, до войны в аспирантуру в целом по стране ежегодно поступало 3-4 тысячи человек.

"В этом году будет общенациональный экзамен на 3-м году обучения. Арифметика показывает, что это именно для тех, которые поступили в 2023 году. И это будет проверка знаний именно по украинскому языку и иностранному. Речь идет о тех базовых знаниях, которые нужны любому аспиранту, который два года уже проучился", - подчеркнул Винницкий.

Он отметил, что из тех 18 тысяч, которые поступили в 2023 году, примерно 3 тысячи были отчислены за первый год обучения.

"Это достаточно большое количество. Самая распространенная причина отчисления - невыполнение индивидуального учебного плана", - сказал заместитель министра образования.

Говоря об экзамене по иностранному языку он отметил, что речь идет о языках Европейского Союза. Но ожидается, что подавляющее количество - 90% аспирантов будут проходить экзамен по английскому языку, потому что речь идет о будущих ученых. А недавняя статистика показала, что 98% научной мировой литературы выходит на английском языке.

В то же время, по словам Винницкого, для филологов любых других языков, кроме английского, экзамен будет проходить именно на их профильном языке.

Мобилизация и аспиранты - что известно

Как сообщал УНИАН, летом прошлого года министр образования и науки Оксен Лисовой заявил, что из-за аномального количества мужчин призывного возраста, которые решили податься в науку, изменены подходы поступления в аспирантуру. В частности было принято решение, что аспирантов на контракте можно будет мобилизовать.

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