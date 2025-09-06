В одном из микрорайонов Чернигова обнаружили листовки в виде 100-гривневых купюр. На листовках был призыв к местным жителям сдавать координаты и наводить огонь на позиции ВСУ.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Черниговской области. "Утром, 6 сентября, в полицию поступило сообщение, что в одном из микрорайонов Чернигова обнаружены листовки в виде 100-гривневых купюр с призывами делиться координатами и помогать наводить огонь на позиции ВСУ, за что получать настоящие деньги. Открытки россияне сбросили с беспилотника", - говорится в сообщении.

В полиции напомнили украинцам об уголовной ответственности за сотрудничество с врагом.

В Нацполиции добавили, что проводят расследование инцидента.

В соцсетях даже обнародовали эти листовки.

Война в Украине: новости

Позавчера россияне ударили ракетой по сотрудникам гуманитарной миссии на Черниговщине, в результате чего погибли люди. В частности, как сообщили местные власти, погибли два человека, еще три получили ранения.

Позже власти также уточнили, что удар был нанесен по сотрудникам гуманитарной миссии по разминированию, которые как раз разминировали местность.

