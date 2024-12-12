Андрей Ермак объяснил, что необходимо Украине для того, чтобы сесть за стол переговоров.

Украина на текущий момент не готова к тому, чтобы начать переговоры с Россией о завершении войны в контексте "сильных переговорных позиций", заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Это касается и недостатка вооружения для ВСУ, и четких гарантий от стран-партнеров относительно защиты Украины на следующие годы, чтобы Россия не напала снова.

"Именно поэтому мы сегодня говорим с партнерами, почему так важно усилить Украину. А вообще нужно разбивать российские нарративы, что якобы Украина хотела войны. Украина не хотела ее и никак Россию не провоцировала. ", - заявил Ермак в интервью проекту "Карпьяк на Суспільному".

Он добавил, что Россия никого не защищает в Украине, так как она даже не может защитить собственную территорию [Курскую область]. Руководитель ОП отметил, что Украина должна быть сильной для начала переговоров и только тогда с РФ можно будет говорить на равных.

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"Потому что все, что сейчас звучит из Кремля - это язык ультиматумов", - подчеркнул Ермак.

Новости о возможных переговорах между Украиной и Россией

Ранее УНИАН сообщал, что переговоры могут начаться не раньше марта 2025 года. Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак отметил, что Украина готова быть "гибкой" в своей позиции. Именно из-за этого делегация и ездила в США.

А вот генсек НАТО Марк Рютте предлагает Украине пока отложить любые мирные переговоры с РФ, пока западные союзники не смогут предоставить достаточную военную помощь, чтобы помочь Киеву добиться успеха на поле боя и укрепить свои позиции для переговоров.

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