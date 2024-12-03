Генсек НАТО считает, что Украина сама должна решить, когда она будет готова начать переговоры с Россией.

Генсек НАТО Марк Рютте предложил Украине отложить любые мирные переговоры с РФ, сообщает The New York Times.

Новый глава альянса считает, что Украине нужно максимально отсрочить любые переговоры с Россией до тех пор, пока западные союзники не смогут предоставить достаточную военную помощь, чтобы помочь Киеву добиться успеха на поле боя и укрепить свои позиции для переговоров.

"Не стоит сейчас подробно обсуждать, как может выглядеть процесс мирного урегулирования", - заявил Рютте накануне двухдневной встречи министров иностранных дел в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Видео дня

Он считает, что Украина сама должна решить, когда она будет готова начать переговоры с Россией, и что Запад должен заранее помочь укрепить позицию Киева. Он добавил:

"Убедитесь, что у Украины есть всё необходимое, чтобы занять сильную позицию к моменту начала этих мирных переговоров. Так что я бы сказал: больше военной помощи и меньше обсуждений того, каким может быть процесс мирного урегулирования".

Война в Украине - мнение эксперта

Дональд Трамп будет вынужден продолжить оказание военной помощи Украине. В противном случае он может повторить историческую роль британского премьера Невилла Чемберлена, который в 1938 году сдал Гитлеру Чехословакию в обмен на "мир для нашего поколения". Об этом в авторской статье для The Washington Post пишет политический обозреватель, сотрудник Американского института предпринимательства Марк Тиссен.

Вас также могут заинтересовать новости: