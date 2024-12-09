Заявление Жана-Ноэля Барро прозвучало после трехсторонних переговоров Трампа с Зеленским и Макроном.

Украина должна сама решать, когда она будет готова вести переговоры о прекращении войны. Об этом в интервью радио France Info заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает Голос Америки.

По словам французского дипломата, Киев должен начинать вероятные переговоры с РФ с позиции силы.

Издание напоминает, что заявление Барро прозвучало после трехсторонних переговоров избранного главы Белого дома Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце в Париже 7 декабря.

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Встреча состоялась по инициативе Макрона и предшествовала участию трех лидеров в церемонии открытия отреставрированного Собора Парижской Богоматери.

"Мирные" переговоры с Россией - последние новости

Недавно The Wall Street Journal сообщило, что Украина начала переговоры с командой Трампа о прекращении войны. По данным издания, Киев пытается решить разногласия по вопросу урегулирования войны еще до вступления Трампа в должность.

Также УНИАН сообщал, что генсек НАТО Марк Рютте предложил Украине отложить любые мирные переговоры с РФ. По его убеждению, Киев сам должен решить, когда он будет готов начать переговоры с Россией.

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