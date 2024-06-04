В Николаевской области за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации судили мужчину, который воспитывает ребенка с инвалидностью.

Об этом пишет "Главком" со ссылкой на приговор суда. В марте 2022 года военно-врачебная комиссия признала мужчину годным к службе, а в июне 2023-го он получил "боевую" повестку. Мужчина заявил, что не хочет вступать в ряды армии и отказался ее принимать.

В материалах дела указывается, что он не пришел в пункт сбора мобилизованных, хотя не имел права на отсрочку. В суде мужчина объяснил, что должен заботиться об 11-летнем больном ребенке, а также попросил учесть, что его отец воюет в рядах Вооруженных сил Украины.

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Кривоозерский районный суд пришел к выводу, что мужчина не имел права на отсрочку, поэтому уклонился от призыва. Его приговорили к трем годам тюрьмы, однако заменили наказание на два года испытательного срока.

Стоит отметить, что в статье 23 закона о мобилизационной подготовке и мобилизации говорится о том, что военнообязанные женщины и мужчины, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет, не подлежат призыву на военную службу по мобилизации.

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