Процесс продолжается и в Украине, и за пределами государства.

Украинские мужчины продолжают обновлять свои учетные данные. По состоянию на 2 июня это сделали уже 1,5 миллиона человек, рассказал на брифинге спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

По его словам, люди приходят и в территориальные центры комплектования, и в Центры предоставления административных услуг. Но безусловным лидером по количеству обновлений является мобильное приложение "Резерв+".

"С 18 июня в нем появится QR-код, и электронный кабинет станет полноценным аналогом бумажного военно-учетного документа", - рассказал Лазуткин.

Видео дня

Украинцы, находящиеся за рубежом, тоже обновляют учетные данные, но статистика там значительно меньше. По словам спикера Минобороны, с 18 мая и по сегодня через "Резерв+" свои данные обновили более 14 тысяч украинцев, которые находятся в 124 странах. Больше всего зарегистрированных - из Польши, Германии, Канады, Чехии, США, Великобритании, Испании, Литвы, Нидерландов и Словакии.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, закон о мобилизации, который вступил в силу 18 мая, свидетельствует, что некоторые категории украинцев потеряли отсрочку от мобилизации. В частности ее больше не будут иметь многодетные родители, которые не платят алименты, соискатели второго (и более) высшего образования, ограниченно годные по состоянию здоровья и другие.

Также мы рассказывали, что военнообязанные, которым не исполнилось 25 лет, не подлежат обязательной мобилизации. Но это не значит, что им не могут вручить повестку.

Вас также могут заинтересовать новости: