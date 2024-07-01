Во время действия военного положения работники ТЦК уполномочены проверять у мужчин военно-учетные данные, но они не имеют права забирать документы без согласия гражданина. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал юрист Дмитрий Франчук.
По его словам, работники ТЦК имеют следующие полномочия:
- проверять документы у мужчин призывного возраста (18-60 лет);
- вручать повестки в любом месте;
- выписывать постановление о привлечении военнообязанного к административной ответственности (составлять протокол об админправонарушении для этого не надо);
- предоставлять доступ к учетным данным военнообязанного.
Вместе с тем работники ТЦК имеют ограничения в своих полномочиях. По словам Франчука, военкомы в частности не имеют полномочий:
- задерживать гражданина без участия полиции;
- заходить в жилье граждан без судебного решения;
- изымать документы гражданина без его согласия;
- требовать от гражданина явиться в ТЦК без надлежащих оснований;
- приглашать гражданина в ТЦК не по месту регистрации.
"Работники ТЦК могут вызвать полицию для задержания мужчины, если есть судебное решение - например, решение суда о доставке лица в ТЦК или же есть нарушение закона, например, уклонение от призыва", - объясняет юрист.
Франчук добавляет, что многие люди не осведомлены о своих правах и не умеют их отстаивать, что может привести к неправомерным действиям со стороны работников ТЦК.
Мобилизация в Украине: последние новости
Как писал УНИАН, президент Владимир Зеленский объяснил, что запрос по количеству мобилизованных формирует руководство Вооруженных сил. Вместе с тем он отверг идею "мобилизационной лотереи", как не справедливое и не этичное решение.
Также мы рассказывали, что предприятия должны информировать ТЦК о работниках, которые отказались от повесток. Требования об оповещении работников самим работодателем закреплены постановлением Кабмина от 16 мая.