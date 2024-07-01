Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал темпы мобилизации в Украине и идею набора людей через лотерею, как во время Гражданской войны в Соединенных Штатах Америки.

В интервью колумнистке The Philadelphia Inquirer Труди Рубин он сказал, что запрос по количеству мобилизованных формирует руководство Вооруженных сил. "Мы можем давать оружие, одежду, современные технологии, я должен находить деньги на это производство, поощрять партнеров на это. Но тактические действия, сколько нужно на фронте людей - это нужно, чтобы формулировало всегда военное руководство. Военное руководство сформулировало цифры, я их видел, и сегодня они идут по этому плану", - сказал он.

Зеленский отметил, что проведение "лотереи" не стало бы справедливым и этическим решением. "Эта лотерейная история была в Соединенных Штатах Америки, но это была война не на вашей территории и не за существование США. Это не экзистенциальный вызов, это другие вещи. Украина борется за выживание", - добавил президент.

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Потери Украины в войне

В том же интервью Зеленский сказал, что на восточном и северном фронтах российские захватнические войска теряют шесть военных погибшими на одного украинца.

В феврале 2024 года президент сообщил, что на большой войне погибла 31 тысяча украинских военнослужащих.

В августе прошлого года NYT писал, что Соединенные Штаты Америки оценивают общие потери в полномасштабной войне в почти 500 тысяч военных. По данным журналистов, погибли около 70 тысяч украинских защитников, еще 100-120 тысяч человек получили ранения.

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