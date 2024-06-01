Оба обвиняют в нападении противоположную сторону. Теперь в деле будет разбираться полиция.

В Украине произошел новый инцидент с участием работников ТЦК. На этот раз в Черновцах. Первым об инциденте сообщил Черновицкий областной ТЦК и СП в своем Фейсбуке.

"Продолжаются случаи агрессивного поведения граждан, которые уклоняются от выполнения воинского долга, в отношении военнослужащих. Очередной конфликт возник в Черновцах, 1 июня, во время которого военнообязанный совершил нападение и ударил представителя ТЦК и СП, чем спровоцировал ответный удар. Кроме того, нападавший оскорблял честь и достоинство военнослужащего, высказывая в его сторону угрозы", - говорится в заявлении.

В областном ТЦК также сообщили, что на место происшествия была вызвана полиция. Кроме того, по инциденту продолжается внутренняя проверка с целью выяснения всех обстоятельств.

Видео дня

Вместе с тем, как сообщает "Суспільне", 43-летний житель Киева обратился в полицию с заявлением о том, что его ударил работник ТЦК.

Аналогично в полицию с заявлением обратился и работник ТЦК. Он утверждает, что после требования предоставить военно-учетные документы для проверки гражданский мужчина стал проявлять агрессию и ударил военного в грудь.

Другие инциденты с работниками ТЦК

Как писал УНИАН, в Черкасской области неизвестные бросили во двор работника ТЦК взрывчатку. Устройство взорвалось во дворе, но к счастью никто не пострадал.

Также мы рассказывали, что на Закарпатье в ТЦК умер мужчина, ранее признанный годным к службе. У мужчины резко ухудшилось самочувствие, бригада медиков после приезда констатировала смерть.

Вас также могут заинтересовать новости: