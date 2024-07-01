Требования об оповещении работников закреплены постановлением Кабмина №560 от 16 мая.

В соответствии со статьей 42 закона о воинской обязанности руководство предприятий, учреждений, организаций несут ответственность за нарушение правил воинского учета гражданами Украины, в частности, за прибытие по вызову в ТЦК. Штраф для предприятий установлен статьей 210-1 КУоАП. Речь может идти о сумме от 34 тысяч грн до 59,5 тысяч грн.

В Судебно-юридической газете объяснили, что в соответствии с постановлением Кабмина №560 от 16 мая руководители предприятий после получения распоряжения председателя районной, городской госадминистрации или руководителя ТЦК о проведении мероприятий мобилизации или вызове резервистов и военнообязанных в ТЦК должны:

издать приказ об оповещении резервистов и военнообязанных, в котором указываются основание и цель, перечень лиц, дата, время и место их прибытия, способы доставки в ТЦК;

организовать через ответственных лиц оповещение в рабочее время работников предприятия путем вручения повесток под личную подпись;

осуществить информационное обеспечение призыва резервистов и военнообязанных на военную службу по мобилизации;

сообщить письменно в 3-дневный срок ТЦК о результатах оповещения и выполнения резервистами и военнообязанными требований законодательства;

обеспечить прибытие резервистов и военнообязанных путем их перевозки от предприятия к пунктам сбора ТЦК или воинских частей или освободить их от выполнения обязанностей с учетом времени, необходимого для прибытия в ТЦК;

безотлагательно информировать соответствующий ТЦК о работниках, которые отказались от получения повесток или написали заявления об увольнении.

Также постановление определяет, что вручать повестки должны представители предприятий на территории предприятий. Руководитель приказом определяет уполномоченного на предприятии за вручение повестки. Такому лицу должны выдать соответствующее удостоверение. Однако отмечается, что Кабмин так и не опубликовал постановление, которое определяет форму этого удостоверения, хотя принял соответствующее постановление 18 июня.

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Также по месту работы резервисты и военнообязанные могут быть оповещены представителями ТЦК и группами оповещения. Повестки для оповещения доставляются руководителю предприятия вместе с распоряжением руководства ТЦК.

Согласно постановлению КМУ от 30 декабря 2022 №1487 в случае получения такого распоряжений ТЦК руководители предприятий обязаны:

издать приказ (распоряжение) об оповещении, довести его до сведения таких лиц под личную подпись и направить в соответствующий ТЦК копию соответствующих приказов и подтверждающую информацию или документы об осуществлении оповещения в трехдневный срок;

вручить призывникам, военнообязанным и резервистам повестки о явке по вызову в ТЦК;

письменно сообщить с предоставлением выписок из приказов соответствующим ТЦК о лицах из числа призывников, которые временно нетрудоспособны, находятся в отпуске или в командировке;

обеспечить осуществление контроля за результатами оповещения и прибытием призывников, военнообязанных и резервистов в соответствующий ТЦК.

Юристы подчеркивают, что ответственность по статье 210-1 КУоАП "привязана" к выполнению указанных выше обязанностей. За их невыполнение должностных лиц предприятий могут оштрафовать. Кроме того, по статье 34 закона о воинской обязанности персональный учет призывников, военнообязанных и резервистов предусмотрено, что учет сведений о таких лицах по месту их работы или учебы и возлагается на руководителей.

Правила мобилизации

Известно, что 18 мая 2024 года в Украине вступил в силу законопроект № 10449, согласно которому все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны обновить свои данные в ТЦК. УНИАН выяснил, какие штрафы по новому закону о мобилизации будут для тех, кто не послушался.

Ранее УНИАН писал, что ТЦК могут получить доступ к информации о банковских счетах украинцев. В связи с тотальной цифровизацией военнообязанных возникает вопрос, сохранится ли в стране понятие тайны и права на защиту персональных данных.

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