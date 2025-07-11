В приложении "Резерв+" запустился новый сервис - уплата штрафов за несвоевременное уточнение данных.

В приложении "Резерв+" запустился новый сервис - уплата штрафов. Теперь военнообязанные могут оплатить штраф за неуточнение данных до 16 июля 2024 года онлайн со скидкой 50%, без очередей и бумаг. Как сообщила пресс-служба Министерства обороны, это позволяет оперативно закрыть дело об админнарушении и убрать красную ленту с документа в приложении.

Отмечается, что в первой версии сервиса будет доступна только уплата штрафа за несвоевременное уточнение персональных данных. Оплатить штраф за другие нарушения воинского учета в "Резерв+" можно будет позже.

В Минобороны проинформировали, что для того, чтобы оплатить штраф онлайн, нужно обновить "Резерв+" до последней версии и зайти в приложение, затем - перейти в раздел "Штрафы онлайн", подать заявление о признании нарушения и в течение трех дней получить решение ТЦК. После этого в приложении открывается возможность оплатить штраф в 8 500 грн - 50% от полной суммы. Как результат - нарушение и красная лента автоматически снимаются.

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В то же время, отмечается, что штраф нужно оплатить в течение 20 дней с момента получения решения в "Резерв+". Если не сделать этого вовремя, придется оплатить полную сумму - 17 000 грн. В случае неуплаты в течение 40 дней от получения решения ТЦК в приложении штраф удваивается до 34 000 грн, а дело передают в исполнительную службу.

"Штрафы онлайн - это сервис для решения вопроса, который ранее требовал личного визита в ТЦК или вмешательства полиции. В Резерв+ мы предлагаем простую, прозрачную и человечную альтернативу - так, как это уже работает в Украине с другими административными штрафами. Это еще один пример, как цифровые сервисы работают в интересах украинцев", - отметила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

Другие новые сервисы в "Резерв+"

Как сообщал УНИАН, в конце мая в "Резерв+" добавились два новых сервиса - отображение данных об инвалидности и сохранение предыдущей версии военно-учетного документа при его обновлении.

"Данные об инвалидности будут отображаться в электронном военном документе, а именно группа и причина инвалидности. Что касается самого документа, то его предыдущая версия будет сохраняться в приложении, если человек решит его обновить. То есть он не будет исчезать, как это было раньше", - отмечали в Минобороны.

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