При этом Решетилова признала, что работа ТЦК и СП далека от идеала и нуждается в реформировании.

Хорошо было бы если бы недовольные работой территориальных центров комплектования и социальной поддержки Украины мобилизовались и показали, как надо работать, поскольку ТЦК укомплектованы ниже 40%. Об этом в Facebook написала военный омбудсмен Ольга Решетилова.

"Да, система учета несовершенна. Да, работа ТЦК и СП далека от идеала и точно нуждается в реформировании. Но знаете ли вы, что сотрудники ТЦК часто по полгода не имеют выходных, я уже молчу об отпусках? Что, кроме вопросов учета военнообязанных и непосредственной мобилизации, у них еще десятки задач и обязанностей перед действующими военнослужащими и их семьями? Что укомплектованность ТЦК ниже 40%?", - написала она.

При этом Решетилова добавила, что сотрудники ТЦК испытывают постоянный хейт и физические нападения.

"Прекрасно было бы, если бы недовольные работой ТЦК мобилизовались и показали, как надо работать. Кстати, я предлагала представителям и представительницам общественных и правозащитных организаций привлекать своих юристов и психологов к работе в ТЦК. Прекрасный был бы проект и доноры денег дали бы. Но очередь желающих работать системно, к сожалению, не выстроилась", - отметила военный омбудсмен.

При этом она акцентировала, что каждый день имеет десятки обращений о том, что после доставки в ТЦК военнообязанные исчезают, не имея связи с родными.

"Это плохая и антигуманная практика. Не только потому, что граждане имеют право на связь с близкими, а близкие имеют право знать, что происходит. Но и потому, что это сильно демотивирует и без того напуганного новобранца", - написала она.

Правозащитница отметила, что отсутствие связи в первый период службы является одной из причин большого количества СЗЧ. Решетилова рассказала, что недавно работала в одном учебном центре, где комбат в качестве эксперимента вернул телефоны всем военнослужащим роты.

По ее словам, количество СЗЧ в этой роте снизилось до нуля. Решетилова также рассказала, что некоторые военнослужащие месяцами не слышат своих родных, потому что находятся на выполнении боевого задания, где бывает только радиосвязь, только в определенное время, только с командиром или опорным пунктом.

"Их родные также пишут мне. Почти всегда очень вежливо, спокойно и без истерик. Просят уточнить хотя бы, живы ли их ребята. И тогда я прошу воинскую часть записать сообщения военнослужащего родным по радиостанции и пересылаю их голосовыми в мессенджеры. Как правило, их содержание таково: "Я жив, здоров. Очень хочу к вам, но не можем выйти, потому что некем нас поменять. Ждем замену и надеемся скоро быть дома. Очень люблю вас всех", - сообщила Решетилова.

Как сообщал УНИАН, 30 октября 2025 года в пригороде Одессы, на известном промтоварном рынке "7-й километр", толпа атаковала представителей ТЦК и СП и перевернула служебное авто.

В Одесском областном ТЦК и СП рассказали, что толпа гражданских лиц, применив физическую силу, слезоточивый газ и дубинки, атаковала военнослужащих одного из ТЦК и СП. В результате нападения поврежден служебный автомобиль, среди военнослужащих были пострадавшие.

