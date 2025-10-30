Люди применили физическую силу, слезоточивый газ и дубинки.

Сегодня в пригороде Одессы, на известном промтоварном рынке "7-й километр", толпа набросилась на сотрудников ТЦК и СП и перевернула служебное авто. О групповом нападении рассказали в Одесском областном ТЦК и СП.

Согласно сообщению, 30 октября во время проведения мобилизационных мероприятий в Одесском районе, военнослужащие одного из районных ТЦК и СП подверглись групповому нападению. В частности, толпа гражданских лиц, применив физическую силу, слезоточивый газ и дубинки, атаковала военнослужащих одного из ТЦК и СП. В результате нападения поврежден служебный автомобиль, среди военнослужащих есть пострадавшие.

"Мы расцениваем этот случай не просто как хулиганство или акт протеста, а как прямое нападение и попытку силового препятствования законным мобилизационным мероприятиям. Подобные действия являются абсолютно недопустимыми. Никакое несогласие с действиями государственных органов не может оправдать насилие против военнослужащих, выполняющих свой конституционный долг", - отмечают в ТЦК.

Отмечается, что сейчас правоохранительными органами проводятся неотложные следственные действия для установления и идентификации всех лиц, причастных к указанным событиям. В военкомате добавляют, что весь ход событий зафиксирован на боди-камеры военнослужащих ТЦК и СП - материалы уже передаются следствию.

Военные утверждают, что действия нападавших подпадают под ряд статей Уголовного кодекса Украины, ответственность за которые является крайне суровой.

Граждан призывают не поддаваться на провокации и осознать, что подобные акты насилия работают исключительно в пользу врага и вредят обороноспособности страны.

В социальных сетях тиражируются видео, которые сделаны, по словам очевидцев, на известном промтоварном рынке "7-й километр". На записях можно увидеть, как толпа набросилась на микроавтобус, в котором находились сотрудники ТЦК и СП, и перевернула его. Затем машину начали бить ногами, палками, бросать различные предметы. В результате транспортное средство получило значительные повреждения, военнослужащих из микроавтобуса вытащили.

На видео зафиксировано, как разъяренная толпа окружила военных, громко кричит, нецензурно ругается и др. Среди нападавших - молодые крепкие мужчины, некоторые - прикрыли лица балаклавами. На "роликах" видно, как некоторые из толпы, в том числе втихаря (через спины других людей) пытаются наносить удары по работникам ТЦК. Какой-то мужчина кричит: "Что вы делаете! Ребята - инвалиды...". Очевидно, имеется в виду, что среди сотрудников ТЦК, которых окружила толпа, военные, получившие ранения на фронте. Затем военнослужащих вытеснили за территорию рынка.

Инцидент с участием полицейского и сотрудников ТЦК в Одессе

На днях в Одессе задержали пьяного полицейского, который оружием угрожал военнослужащим ТЦК и СП.

Инцидент произошел 27 октября в центре города. В тот день сотрудники ТЦК для проверки документов остановили на улице автомобиль, в этот момент подъехало другое авто, из которого вышел мужчина с оружием. Угрожая военнослужащим, он разбил прикладом стекло на служебном автомобиле.

