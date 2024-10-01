Виталий Литвин рассказал о том, что случаи СЗЧ происходят по нескольким причинам, и о том, что это можно исправить.

Самовольное оставление воинской части (СЗЧ) Сергея Гнездилова, которое произошло 21 сентября, имеет публичный характер и ряд вытекающих из этого проблем, считает старший офицер отделения разведки бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Виталий Литвин. В интервью "Эспрессо" он предположил, что виноватым может быть или командир, или командир бригады:

"Офис президента, президент, все командование и каждый гражданин, что мы довели этого человека до такой ситуации. Есть объективные, субъективные причины, которые нужно также учитывать, и каждая ситуация, она индивидуальна".

Однако Литвин подчеркнул, что Российская Федерация нацелена как раз-таки на подобные ситуации, чтобы разъединить украинское общество — военнослужащих, включая работников ТЦК и СП, и гражданских.

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"Ко мне обратились мои собратья, с которыми я проходил раньше службу, они пошли в СЗЧ, они мне позвонили по телефону, объясняют ситуацию, говорят: "Мне нужен твой совет, я в СЗЧ, я развез свой личный состав по домам, мы хотим идти дальше защищать страну, вот мы хотим, мы стремимся", - рассказал Литвин.

Он добавил, что проблема СЗЧ может заключаться и в некомпетентном командире, и в сложной ситуации на линии фронта.

"Люди просто хотят оттуда убежать, и надо, чтобы они понимали, когда ты идешь с этой позиции, ты оставляешь своих собратьев наедине с этой ситуацией, которые имеют характер и продолжают держать оружие в руках", - сказал старший офицер в интервью.

Он подсказывает, что командиры подразделений должны иметь эмоциональный интеллект на высоком уровне, чтобы понимать, что происходит в личном составе и умело проговорить ситуацию с теми, кто потенциально может сбежать.

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