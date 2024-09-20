По его мнению, пока нет "политической силы", чтобы решить эту проблему.

Военный психолог Андрей Козинчук утверждает, что большинство "молодого" пополнения на войне против России - это "мужики 70-х годов рождения".

В эфире День.LIVE он также заявил, что единственные способы сейчас вернуться домой с фронта - это самовольное оставление части (СОЧ) и ранение.

"Это очень печально, потому что не просто так люди слабые, они не могут быть там постоянно. Есть стандарты психологические, физиологические, есть натовские - и мы уже все превысили", - сказал Козинчук.

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По его мнению, пока нет "политической силы", чтобы решить эту проблему.

"Есть какой-то процент людей, которые хотели бы больше всего попасть домой, пока этот процент не критичен. Но мне кажется, это не очень гуманно относиться к нам так: если вы еще воюете, то окей. Я смотрю на "молодое" пополнение, которое к нам приходит - это достаточно условная фраза. Это как правило мужики 70-х годов рождения, то есть за 50 лет. Это не просто так, потому что вот все, мы немного расколоты. Надо принимать непопуляемые решения", - пояснил психолог.

Психолог также предложил систематически готовить граждан к военной службе. По его мнению, тактическая медицина и спорт на выносливость пригодятся и в гражданской жизни, а управление FPV-дронами можно рассматривать сквозь геймификацию.

Мобилизация в Украине - детали

Майор бригады "Рубеж" Нацгвардии, герой Украины Виталий Литвин убежден, что для того, чтобы победить в войне, мобилизационный возраст в Украине нужно снижать.

"Это мое субъективное мнение, и возраст - до 22 лет. Потому что как раз гражданин Украины может закончить высшее учебное заведение, он уже плюс-минус осознан как личность. Я говорю, что сейчас, когда работают дроны, дроны со сбросом, к позициям надо много идти, то есть 5, 3, 7 км - и это очень физически тяжело. И по моему мнению, война - это дело молодых", - пояснил он.

Он отметил, что ни в коем случае не собирается нивелировать заслуги людей, которым 50-55 лет, но война - это дело молодых людей от 22 лет до 40.

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