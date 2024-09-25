Мотивация человека зависит от его внутреннего настроя и характера, подчеркнул офицер.

Если в возрасте примерно 20 лет бойца обеспечить всем необходимым для обучения, и рядом с ним будут авторитеты, на которых он захочет равняться, то он не пойдет на самовольное оставление части и "покажет крутой результат".

Таким мнением поделился заместитель командира 3 Отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, майор Максим Жорин в Telegram. Офицер подчеркнул, что мотивация человека не зависит от физического состояния или возраста. По его словам, мотивация зависит от характера и внутреннего настроя, с которым можно и нужно работать, чтобы потом какой-то боец не говорил "за что я здесь воюю":

"И в 20-22 года, если бойцу дать для обучения все, поставить авторитетных людей рядом, на которых он захочет равняться - он покажет крутой результат. И на СОЧ не пойдет"

Стоит отметить, что в мае мобилизационный возраст в Украине снизили до 25 лет. Ранее мобилизовать могли только тех, кому исполнилось 27. Глава благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут говорил, что нужно снизить мобилизационный возраст до 20 лет.

Важные новости Украины об армии - что сообщалось

21 сентября известный блогер и военнослужащий 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригады ВСУ Сергей Гнездилов публично сообщил, что самовольно покидает воинскую часть, чтобы якобы привлечь внимание властей к необходимости введения для воинов четкого срока демобилизации.

Такое решение Гнездилова раскритиковал, в том числе Максим Жорин. Майор ВСУ отметил, что дисциплина - одна из основ любой армии, а "показательно-медийное "добровольное СЗЧ" в Украине привлекает внимание только к тому, что ее нарушение якобы является нормой.

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