Узнайте, как будет предоставляться отсрочка мужчинам с инвалидностью после ликвидации МСЭК.

Мобилизация в Украине продолжается для мужчин от 18 до 60 человек. Однако некоторые категории военнообязанных получают отсрочку, и среди них - лица с инвалидностью. Напомним, что в Украине продолжается ликвидация МСЭК, и в 2025 году устанавливать инвалидность будут новым образом.

О том, как проходит мобилизация в Украине для мужчин с инвалидностью, эксклюзивно для УНИАН рассказала адвокат Татьяна Савченко.

Мобилизация с инвалидностью - кто получит отсрочку

Лица с инвалидностью получают отсрочку от призыва независимо от группы. Эта норма действует с начала войны, и в декабре изменений не ожидается. Однако отсрочка должна быть официально оформлена в ТЦК.

Видео дня

Лица, имеющие удостоверение по инвалидности, могут получить отсрочку от мобилизации в Резерв+. Им не нужно посещать военкомат лично.

Могут ли мобилизовать с инвалидностью? Это возможно только при одном условии: если лицо добровольно подпишет контракт на службу.

В связи с ликвидацией МСЭК люди интересуются, не заберут ли у них инвалидность и как будет проходить перекомиссия. Документы для людей с бессрочным статусом инвалидности будут оставаться в силе. Лицам, чей повторный осмотр как раз приходится на время реформирования системы МСЭК, продлевается срок прохождения повторного осмотра на 6 месяцев.

Как получить отсрочку по состоянию здоровья

Адвокат Татьяна Савченко в комментарии УНИАН рассказала, может ли быть мобилизован человек с заболеваниями, который не может должным образом оформить инвалидность из-за проблем с работой МСЭК.

По словам эксперта, если человек не имеет инвалидности, но ее оформляет, то, скорее всего, у него есть серьезные проблемы со здоровьем. В таком случае он может получить отсрочку по болезни по результатам ВВК или быть списанным. Ранее мы подробно объясняли, с какими болезнями не берут в армию.

Бывают случаи, когда у гражданина много болезней, но их проигнорировала ВВК, не была предоставлена отсрочка для прохождения реабилитации, или его признали полностью годным для службы в десантно-штурмовых войсках, хотя он по состоянию здоровья не может быть штурмовиком. Таким людям Татьяна Савченко советует, чтобы защитить себя, в течение месяца подать жалобу на постановление военно-врачебной комиссии в ВВК высшего уровня.

Вас также могут заинтересовать новости: