Командиры получают полномочия комплектовать боевые части добровольцами, желающими служить по призыву по мобилизации, без участия ТЦК.

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины разъяснили, как добровольцы смогут выбрать самостоятельно для себя воинскую часть для прохождения службы без обращения в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом начальник Главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Роман Горбач сообщил на брифинге.

В частности, постановлением Кабинета Министров Украины №1130 от 1 октября 2024 года были утверждены изменения в "Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период".

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Согласно этим изменениям, командиры воинских частей получают полномочия выдавать направления на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) тем военнообязанным и резервистам, которые изъявили самостоятельное желание проходить военную службу по мобилизации в конкретной выбранной ими воинской части. Перечень этих воинских частей определяется Генеральным штабом ВСУ.

При этом, командиры получают полномочия комплектовать боевые части добровольцами, желающими служить по призыву по мобилизации, без участия ТЦК.

Как пояснил Горбач, граждане обращаются непосредственно к руководству воинской части, и не посещают ТЦК. Он пояснил:

"Если выводы ВВК позволяют гражданину призываться на военную службу, после проведения углубленного изучения документов военнообязанного, командир воинской части издает приказ и военнослужащий зачисляется в списки воинской части, где в дальнейшем проходит военную службу".

Кроме того, начальник Главного управления персонала Генштаба ВСУ отметил, что призванных на военную службу граждан можно разделить на категории. В частности, на тех, которые имеют опыт прохождения военной службы (как до 2014 года, так и после 2014 года), и тех, которые военную службу не проходили.

"Граждане, которые имеют этот опыт, они зачисляются командиром воинской части уже непосредственно на должность в основные подразделения бригады или полка. Если граждан имеет опыт до 2014 года или не проходил этой службы, он зачисляется на должность в запасное подразделение, так называемую запасную роту бригады. Это подразделение как раз предназначено для временного содержания военнослужащих, которые проходят обучение, проходят лечение и т.д.", - разъяснил Горбач.

Вместе с тем, командир воинской части в течение недели обязан направить в командировку в учебную воинскую часть военнослужащего, который не имеет опыта службы или служил до 2014 года. Это направление происходит после зачисления гражданина в состав резервной роты. Такие граждане в учебной части как минимум должны пройти общевойсковую базовую подготовку, а возможно и профессиональную подготовку, если его назначение требует такой подготовки.

"После того как военнослужащий возвращается из командировки, завершил все курсы обучения, тогда только командир бригады назначит его в состав основных подразделений, где уже будет непосредственно выполнять свои обязанности по должности", - уточнил Горбач.

Он сказал, что упомянутое правительственное постановление "исключит все манипуляции с кражей личного состава из учебных центров, полностью раставит все приоритеты, покажет работу каждого должностного лица в этом процессе".

"Каждое должностное лицо будет выполнять именно свои обязанности. Никаким уже образом сам военнослужащий не сможет уже попасть в какую-то другую воинскую часть", - подчеркнул Горбач.

Начальник Главного управления персонала Генштаба ВСУ считает, что это даст дополнительный стимул самим гражданам обращаться к командованию той воинской части, которой отдает предпочтение. Горбач сказал:

"Могу заверить, что здесь уже идет работа только двух заинтересованных сторон: как самого гражданина, так и командира самой части".

В свою очередь, уполномоченный Министерства обороны Украины по вопросам мобилизации Алексей Бежевец отметил, что военнообязанные могут находить себе воинские части в режиме онлайн, в частности, в том числе через рекрутинговую компанию LobbyX. Также части можно находить через центры рекрутинга ВСУ.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, воинские части получили право проводить мобилизацию резервистов и военнообязанных, которые добровольно желают служить во время мобилизации. Командиры воинских частей получают полномочия непосредственно выдавать направления на ВВК.

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