Задача выполнена подразделениями ракетных войск ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины.

Сегодня ночью нанесен успешный удар по морскому нефтяному терминалу противника во временно оккупированной Феодосии.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ. "В районе объекта зафиксировано возгорание. Последствия поражения уточняются", - говорится в сообщении.

В Генштабе добавили. что этот терминал крупнейший в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов, которые использовались, в том числе и для обеспечения потребностей оккупационной армии.

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"Задача выполнена подразделениями ракетных войск ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины", - детализировали в Генштабе.

Мероприятия по подрыву военно-экономического потенциала российской федерации продолжаются. "Дальше будет", - пообещали в Генштабе.

Атака дронов на Крым

Сегодня рано утром появилась информация о том, что во временно оккупированной Феодосии предварительно после атаки БПЛА загорелась нефтебаза. Как написали российские тг-каналы, перед пожаром местные слышали взрывы.

Как сообщила Astra, горящая нефтебаза - АО "Морской нефтяной терминал". Он является крупнейшим в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов. Всего на полуострове два таких терминала, второй расположен в Севастополе.

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