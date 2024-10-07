Сегодня ночью нанесен успешный удар по морскому нефтяному терминалу противника во временно оккупированной Феодосии.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ. "В районе объекта зафиксировано возгорание. Последствия поражения уточняются", - говорится в сообщении.
В Генштабе добавили. что этот терминал крупнейший в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов, которые использовались, в том числе и для обеспечения потребностей оккупационной армии.
"Задача выполнена подразделениями ракетных войск ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины", - детализировали в Генштабе.
Мероприятия по подрыву военно-экономического потенциала российской федерации продолжаются. "Дальше будет", - пообещали в Генштабе.
Атака дронов на Крым
Сегодня рано утром появилась информация о том, что во временно оккупированной Феодосии предварительно после атаки БПЛА загорелась нефтебаза. Как написали российские тг-каналы, перед пожаром местные слышали взрывы.
Как сообщила Astra, горящая нефтебаза - АО "Морской нефтяной терминал". Он является крупнейшим в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов. Всего на полуострове два таких терминала, второй расположен в Севастополе.