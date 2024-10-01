Командиры воинских частей получают полномочия непосредственно выдавать направления на ВВК.

Воинские части получили право проводить мобилизацию резервистов и военнообязанных, которые добровольно желают служить во время мобилизации.

Соответствующее постановление, которое разработало Министерство обороны, принял Кабинет министров.

В ведомстве проинформировали, что отныне военнообязанные и резервисты-добровольцы могут выбрать воинскую часть для службы без обращения в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП).

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Отмечается, что командиры воинских частей получают полномочия непосредственно выдавать направления на военно-врачебную комиссию для определения годности к службе и комплектовать боевые части добровольцами, желающими служить по призыву по мобилизации.

Перечень воинских частей, командиры которых смогут осуществлять призыв добровольцев, будет определять Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Мы максимально эффективно используем мотивацию украинцев защищать свое государство от российской вооруженной агрессии, давая возможность попасть на военную службу именно в то подразделение, которое выбрали. Бригады получили инструменты, о которых уже давно просили, - проводить качественный рекрутинг, результатом которого является адресный призыв добровольцев. Это постановление является инструментом, позволяющим существенно уменьшить время рекрутинга и гарантирует, что каждый и каждая сможет присоединиться туда, где его или ее желание и умение совпадают с потребностями обороны", - прокомментировал министр обороны Рустем Умеров.

Процесс мобилизации в Украине

Как сообщал УНИАН, украинцы начали получать повестки через "Укрпочту". В случае получения военнообязанный имеет 14 дней, чтобы явиться в Территориальный центр комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП).

По словам юристов, прежде всего повестки через "Укрпочту" будут отправлять лицам, которые обновили данные в приложении "Резерв+". Следующие лица, которым пришлют повестки, будут те, которые не имеют права на отсрочку или пока ее не оформили и являются пригодными к военной службе.

Кроме того, стоит отметить, что недавно в своей колонке обозреватель The Washington Post и старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Макс Бут отметил, что с большей поддержкой Запада, большего внимания к мобилизации, расширению оборонной промышленности и строительству укреплений Украина не только сможет продолжать удерживать свои позиции, но и получит возможность создать условия для контрнаступлений в 2025 году.

Руководитель военных программ Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук считает, что такое контрнаступление возможно при условии мощной поддержки мероприятия и партнеров. Также, по его словам, следует увеличить темпы мобилизации.

"Для того чтобы осуществлять успешную контрнаступательную операцию, да и вообще оборонительную операцию нужно одновременно с восстановлением тех подразделений, которые непосредственно ведут боевые действия, формировать оперативные стратегические резервы. Это два процесса, которые должны происходить параллельно", - пояснил эксперт.

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