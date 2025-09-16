Ожидаются ограничения для прохода и проезда на улицах, тщательная проверка граждан.

Служба безопасности будет проводить контрразведывательные (безопасностные) мероприятия в городе Львов с 16 по 18 сентября. Об этом сообщает Управление СБУ во Львовской области в социальной сети Facebook.

В частности, к мероприятиям также будут привлечены Национальная полиция, Патрульная полиция, Военная служба правопорядка в ВСУ, Государственная пограничная служба Украины и Нацгвардия.

"Действия правоохранителей будут охватывать всю территорию Львова", - говорится в сообщении. В этой связи сказано, что цель этих мероприятий - предотвращение террористических и диверсионных проявлений, а также нейтрализация угроз разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства и повышение безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии против Украины. Так, меры безопасности будут проходить с учетом правового режима военного положения.

"Во время их проведения будут применены ограничения прохода и проезда по улицам города, а также будет проводиться проверка документов граждан и осмотр автомобилей. В случае возникновения обоснованных подозрений в отношении отдельных лиц, может проводиться их дополнительная проверка", - отмечается в сообщении.

В то же время будет осуществляться осмотр территории и помещений общего пользования для выявления запрещенных предметов.

СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, и соблюдать режим комендантского часа.

Как сообщал УНИАН, правоохранительные органы не впервые усиливают меры безопасности в городах Украины в условиях военного положения. В частности, 12-16 июня во Львове уже проводились контрдиверсионные мероприятия.

Время от времени такие мероприятия проводятся и в других городах, в том числе в Киеве.

