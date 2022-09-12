В многолетней дискуссии, можно ли отделять российскую культуру от российского государства, наконец, поставлена точка. И поставил ее сам Путин, подписав 5 сентября указ об утверждении "Концепции гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом".

Концепция в частности признает, что "Российская культура во все исторические эпохи была символом России" и что "исторический опыт, богатое культурное наследие и духовный потенциал России позволили ей занять особое место в мировом культурном пространстве и создали возможности для успешного продвижения за рубежом традиционных российских духовно-нравственных ценностей".

Первым среди национальных интересов России указана "защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей" Видео дня

Главными опасностями определены: глобализация, которая "ставит под угрозу культурную самобытность стран и народов", и попытки "распространить и навязать искаженные трактовки истинных целей России... дискредитировать Русский мир, его традиции и идеалы, заменяя их псевдоценностями".

Первым среди национальных интересов России указана "защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей", а среди задач отдельно отмечены "защита, сохранение и продвижение традиций и идеалов, свойственных Русскому миру" и "усиление роли, значения и конкурентоспособности русского языка в современном мире".

Наконец, провозглашается, что Россия "оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности", благодаря чему она "укрепляет на международной арене свой образ демократического государства, стремящегося формирования многополярного мира, сохранение его культурно-цивилизационного многообразия".

В концепции четко сформулированы признаки "цивилизационной отдельности" России

Появление этого документа является незаурядным событием в гуманитарной политике России- о н либо впервые вводит в юридическую плоскость, либо закрепляет там несколько доктринальных утверждений, которые ранее существовали только в общественном формате.

Во-первых, это самый высокий по статусу официальный документ с подписью президента РФ, в котором говорится о Русском мире как о явлении, а не об учреждении "Фонд "Русский мир".

Во-вторых, в этой концепции четко сформулированы признаки "цивилизационной отдельности" России: "уникальное географическое положение России обусловило синтез европейских и азиатских основ в культуре ее многонационального народа. Важным элементом формирования ценностных основ жизни российского общества, ее культурного своеобразия и национального менталитета стал общинный характер развития, выразившееся в том числе в стремлении как каждого человека, так и всего общества к социальной справедливости и реализации долгосрочных целей", а также "Российскому менталитету свойственны взаимопомощь, коллективизм, вера в добро и справедливость. Наряду с преданностью традиционным духовно-нравственным ценностям, в обществе на протяжении тысячелетней истории нашей страны формировалось уважение к чужой культуре, вере, обычаям".

Кремль объявляет, что будет прилагать усилия для отбеливания своего имиджа, и будет претендовать на особое место в мире

В-третьих, концепция откровенно постулирует "поворот на Восток" – в ней упомянуты следующие страны для "гуманитарного сотрудничества": Китай, Индия, Япония, Вьетнам, Лаос, Монголия, Алжир, Египет, Израиль, Ливан, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Сирия, Иран, Афганистан, Палестина, Аргентина, Бразилия и Чили. При этом ни разу не упомянуты какие-либо западноевропейские государства или США.

В-четвертых, в тексте называются "Донецкая" и "Луганская народная республика", но нет никакого упоминания об Украине (хотя есть о Молдове и Грузии) – что тоже является крайне показательным.

И, в-пятых, Кремль также объявляет, что будет прилагать усилия для отбеливания своего имиджа, и претендовать на особое место в мире:

"Формирование представления о России как о государстве, которое бережно хранит свою богатую историю и культурное наследие, традиционные духовно-нравственные ценности и в котором динамично развивается социально-культурная жизнь в условиях свободы литературного, художественного и других видов творчества, плюрализма мнений, отсутствия цензурных ограничений";

"Российское государство за рубежом все больше воспринимается как хранитель и защитник традиционных духовно-нравственных ценностей, духовного наследия мировой цивилизации";

"Россия привержена принципам равенства, справедливости, невмешательства во внутренние дела других государств, готова к взаимовыгодному сотрудничеству без предварительных условий, признает национальную и культурную идентичность, традиционные духовно-нравственные ценности величайшими достижениями человечества и видит их основой для дальнейшего благополучного развития человеческой цивилизации".

Итак, "Концепция гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом" позволяет лучше понять российскую стратегию в этой сфере. Кремлевские постулаты в ней следующие.

Российская культура, как признано в документе, издавна и до сих пор служит продвижению российской государственности

Во-первых, культура - это инструмент, а то и оружие в руках государства, направленное на усиление его международных позиций. И Россия может и будет активно использовать все имеющиеся у нее возможности – от популяризации российского балета в защите прав русскоязычных за рубежом – для продвижения своих интересов.

А, во-вторых, планета поделена на миры "традиционных ценностей" и глобальных либеральных "псевдоценностей", между которыми идет непримиримая борьба. И Россия выдвигает себя на роль лидера мира традиционных ценностей, поскольку и сама вроде бы построена на них.

Таким образом, этот документ является самым ярким ответом тем, кто считает, что российская культура не принадлежит российскому государству, не является инструментом политики и не представляет угрозы Украине и остальному миру. Российская культура, как признано в документе, издавна и до сих пор служит продвижению российской государственности. Без осознания этого существует угроза эффективного использования Россией своей "мягкой силы" и в дальнейшем.

Сергей Громенко, историк, эксперт Украинского института будущего