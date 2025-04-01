Нарушителя ждет админответственность за неправомерное пересечение границы и процедура реадмиссии.

Украинские пограничники задержали иностранца, который незаконно пересек границу прямо на велосипеде. Как информирует Государственная пограничная служба Украины, нарушителя задержали пограничники Чопского отряда в железнодорожном пункте пропуска "Чоп (Дружба)".

"Неизвестный ехал по путям на велосипеде из Венгрии. Его остановили, как только он пересек государственную границу", - отмечается в сообщении.

По информации ГПСУ, мужчина не имел документов, представившись гражданином Сенегала. Позже оказалось, что с 2021 года он проживал на территории Словении и имел проблемы с легализацией в стране из-за невыполнения условий, необходимых для законного пребывания. Поэтому решил перебраться оттуда в Украину. Иностранец поездом добрался до Венгрии, спланировал дальнейший маршрут с помощью мобильного приложения, украл велосипед и приехал на нем в пункт пропуска.

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Правонарушителя доставили в пограничное подразделение с целью составления административно-процессуальных документов по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". После привлечения к ответственности, он будет возвращен на территорию Венгрии в порядке реадмиссии.

Другие инциденты на границе

Как писал УНИАН, на Закарпатье пограничники спасли нарушителя, который планировал незаконно попасть в Румынию, однако заблудился. По информации ГПСУ, мужчину спасти именно вовремя, ведь он был истощенным и нуждался в неотложной помощи.

Также сообщалось, что в Одесской области пограничники задержали авто, набитое уклонистами. Как оказалось, водитель и 10 пассажиров хотели незаконно пересечь границу с Молдовой, за чем обратились к организатору из телеграмм-канала.

"За "помощь" каждый должен был заплатить от $7000 до $10 000 на криптокошелек, но план провалился благодаря бдительности пограничников", - отметили в ГПСУ.

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